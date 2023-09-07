Bulgaristan-Türkiye sınırında yüklü miktarda nakit para ve altın ele geçirildi. Türk şoför gözaltında

Sonhaber'de yer alan bilgilere göre, Bulgar gümrük yetkilileri özellikle yaz aylarında denetimleri daha sıkılaştırıyor. Şüphelendikleri araçları özel cihazlarla yeniden arayan gümrük memurları, kaçak yollarla, belirlenen sınırı geçen miktarlarda ülkeye sokulan nakit para ve değerli ziynet eşyalarını affetmiyor.

Buna son örnek 31 ağustos Perşembe günü yaşandı. Aynı gün iki farklı sınır kapısında 130 bin euro nakit para ve 2 kilonun üzerinde kaçak altın ve gümüş takı ele geçirildi.

Bulgar gümrük yetkilileri Vidin yakınlarındaki Tuna Köprüsü bölgesinde yapılan bir denetim sırasında 130,000 euro beyan edilmemiş nakit para ele geçirdi. Türk uyruklu şoför hakkında soruşturma açıldı.

TÜRK ŞOFÖR YAKALANDI

TD Rousse Gümrüğü’nden yapılan açıklamada, 31 Ağustos Perşembe günü yapılan detaylı aramada, Almanya'dan Ermenistan'a giden bir TIR’da sürücünün beyan edilecek bir şey taşımadığını ifade etmesine rağmen, 130 bin euro nakit para ele geçirildiği belirtildi.

Aracın torpido gözünün bulunduğu yerdeki boşluğa sıkıştırılmış halde bulunan 100 ve 200 euroluk banknotlar halindeki paraya el konuldu. Türk uyruklu şoför hakkında soruşturma başlatıldı.

Bulgaristan’ın yoğun olarak kullanılan bir diğer kapısı olan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'ndaki gümrük memurları ise 31 Ağustos Perşembe günü Türkiye'den ülkeye giren otobüslerde yapılan iki ayrı denetim sırasında 1753 gram gümüş ve 293 gram altın takı ele geçirildi.

ALTIN İÇ ÇAMAŞIRINDAN ÇIKTI

Birinci denetim, saat 22.30'da Türkiye'den Romanya'ya giden yabancı plakalı bir otobüste yapıldı. İkisi Türk uyruklu erkek ve biri Romanya uyruklu bir kadın olan üç yolcu toplamda 290 paket sigara taşıdıklarını beyan etti. Taşınan tütün ürünleri, gümrüksüz ithalat sınırının üzerinde olduğu için el konuldu.

Kadının üzerinde yapılan detaylı aramada, iç çamaşırında saklanmış halde sarı metal nesnelerin olduğu tespit edildi. Yapılan üst aramasında, toplam ağırlığı 289.53 gram olan, 14 ayar altından 62 bilezik, yüzük, madalyon, zincir, küpe ve 3.47 gram ağırlığında, 23.67 ayar bir Avusturya dükası tespit edildi. Ele geçirilen ürünlerin toplam değerinin 14.261 euro olduğu belirtildi.

Diğer olay, aynı tarihte, Türk vatandaşı tarafından sürülen Türk plakalı başka bir otobüste yaşandı. Türkiye'den Bulgaristan üzerinden Kosova'ya seyahat eden 31 yolcunun bulunduğu otobüste yapılan aramada bir koltuğun altına gizlenmiş halde 8 paket gümüş takı bulundu.

Kosova Cumhuriyeti vatandaşı olan bir yolcuya ait olduğu tespit edilen paketlerin içerisinde 925 ayar, 1753 gram ağırlığında gümüş takı ele geçirildi. Toplam değeri 6.274 euro olan takılara el konuldu.