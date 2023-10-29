Bulgaristan yerel seçimler için sandık başında

Bulgaristan'da yerel seçimler için oy verme işlemi başladı.

KAYNAK: AA
Bulgaristan yerel seçimler için sandık başında

Kayıtlı seçmen sayısının 6 milyon 48 bin 81 olduğu ülkede, 67 siyasi parti ve koalisyon, köy muhtarı, belediye meclis üyesi ve belediye başkanı için aday gösterdi.

Merkez Seçim Komisyonu, yurt dışında yaşayan vatandaşların katılmayacağı oylama için ülke genelinde 11 bin 862 sandık kurdu.

Parti ve koalisyonlar, 265 belediyeler için toplam bin 353 adayla yarışa girdi.

Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemi, saat 20.00'ye kadar devam edecek.

Komisyon, 240 üyeli Ulusal Mecliste farklı siyasi partilerden 32 milletvekilinin belediye başkanlığına aday olduğunu bildirdi. Ülkenin en büyük kenti başkent Sofya'da 22, ikinci büyük kent olan Filibe de 18 aday belediye başkanlığı için yarışıyor.

Parlamento, seçim kampanyaları çalışmalarına 40 gün ara vermişti.

Sönük geçen bir aylık seçim kampanyasının ardından, oy kullanma zorunluluğuna rağmen seçime katılımın düşük olacağı tahmin ediliyor. Bulgaristan'da 2019'da yapılan son yerel seçimlerin ikinci turuna katılım oranı yüzde 42,1 olmuştu.

TÜRK VE MÜSLÜMANLARIN OYLARI

Türk ve Müslümanların çoğunluğunu oluşturduğu Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH), oy pusulasında 57. sırada yer alıyor.

HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı, partisinin 38 belediye başkanı sayısını en az 40'a çıkarmayı hedeflediklerini bildirmişti.

Kırcaali Belediye Başkanı Hasan Aziz, 20 yıldır sürdürdüğü görev için adaylık başvurusu yapmamış, HÖH, başkanlığa Erol Mümün'ü aday göstermişti.

Yerel seçimlerin ilk turunda köy muhtarı ve belediye başkanı adayların hiçbirinin oyların yüzde 51'ini alamaması durumunda en çok oy alan ilk iki aday, 5 Kasım'da ikinci turda yarışacak.

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