Bulgaristan'dan gelen helikopter Türkiye'ye uyuşturucu atıp gitti

Kırklareli'nde uluslararası uyuşturucu kaçakçılığına yönelik operasyon kapsamında 3 kişi yakalandı.

Çanakkale Hava Radar Komutanlığı, gece saatlerinde yurt dışından Kırklareli'ne kayıt dışı bir hava aracının giriş yaptığını tespit etti.,

HELİKOPTERDEN ATTI

Olayın ardından İl Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Helikopterin ilçeye bağlı Yenimahalle köyünde alçak uçuş yaptığı tespit edildi.

Ekipler, bölgeye çantalar atan helikopterin tekrar Bulgaristan tarafına çıktığını belirledi. Yapılan incelemede çantalar içinde 101 kilogram skunk ele geçirildi.

Ekipler bölgeden kaçan şüpheliler L.H, A.O. ve H.G'yi gözaltına aldı.

Babaeski Cumhuriyet Başsavcılığının uyuşturucu operasyonuna ilişkin yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kırklareli Valisi Birol Ekici, Babaeski Jandarma Komutanlığında yaptığı açıklamada, uzun süredir takip edilen uluslararası suç örgütü şebekesinin çökertildiğini söyledi.

Operasyonda 101 kilogram skunk ele geçirildiğini anlatan Ekici, "Bunun mali değeri yaklaşık 20 milyon Türk lirasıdır. Uyuşturucu ile kararlılıkla mücadelemiz devam edecektir. Milletimizin ve gençlerimizin zehirlenmesine izin vermeyeceğiz." diye konuştu.