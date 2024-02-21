Bulgarlar Bulgarca bilmeyenlere vatandaşlık vermeyecek

Kaynak: AA
Bulgarlar Bulgarca bilmeyenlere vatandaşlık vermeyecek
Bulgaristan Parlamentosu vatandaşlık mevzuatında yapacağı yeni düzenleme ile Bulgar vatandaşlığı almak isteyen kişilere Bulgarca bilme şartı koşulu getirecek.

Bulgaristan Bakanlar Kurulu'nun parlamentoya sunduğu yasa değişikliği teklifi, 240 üyeli Meclis'te oylamaya katılan 154 milletvekilinin oy çokluğu ile meclisten geçti. Üyelerinin çoğunluğunu Türk ve Müslümanların oluşturduğu iktidar yanlısı Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin 36 milletvekili oylamada çekimser şekilde oy kullandı.

Yapılacak olan yeni düzenlemede Bulgarca bilme zorunluluğu, Bulgaristan vatandaşlığını geri alan kişilerin çocukları için de geçerli olacak.

Daha önce, Bulgaristan vatandaşlığını geri alan kişilerin çocukları da doğrudan vatandaşlığa alınıyordu.

İktidar koalisyonundaki Değişime Devam Demokratik Bulgaristan (PP-DB) ittifakı Milletvekili Denitza Saçeva, yurt dışındaki Bulgar diasporanın yeni düzenlemeden zarar görmemesi için Bulgarca okulların faaliyetlerinin yoğunlaştırılmasını önerdi.

Saçeva, Bulgar kökenli vatandaşların yaşadığı ülkelerde hafta sonları eğitim veren "Pazar Okulları"nın çocuk ve gençlere yönelik Bulgarca öğretimini artırmalarını teklif etti.

İkinci bir oylamanın ardından yürürlüğe girecek düzenleme, Türkiye’deki Bulgaristan göçmenlerini yakından ilgilendiriyor.

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