Bulut teknolojisinde yeni gelişme

Kaynak: Haber Merkezi
Bulut teknolojisinde yeni gelişme
Türkiye’de yatırım yapan ilk hyperscaler ve public cloud hizmeti sunan Huawei Cloud Türkiye ile işletmelerin dijital dönüşümleri için gerekli olan bulut teknolojilerine yatırım yapan Logosoft güçlerini birleştirerek, yeni bir iş birliğine imza attı.

Logosoft'un CEO'su Nejat Saldanlı, işletmelerin verimlilik, karlılık ve rekabet gücü kazanmaları için bulut teknolojilerinin önemini vurgulayarak, "Logosoft olarak, işletmelerin dijital dönüşüm süreçlerinde ihtiyaç duydukları bulut teknolojilerine yatırım yapıyoruz. 2015'ten bu yana sunduğumuz bulut hizmetleri ve değerli iş ortaklarımız aracılığıyla Türkiye'deki işletmelerin büyümesine destek oluyoruz.

Huawei'nin Türkiye'de sunduğu 100'den fazla bulut servisi ve 1000'den fazla çalışanıyla işletmelere destek veriyoruz. Huawei Cloud'un distribütörü olarak, işletmelerin global bulut hizmetlerinden faydalanmalarını sağlarken, regülasyon konusundaki endişelerini de gideriyoruz. İş birliklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Huawei Cloud Türkiye Genel Müdürü Frank Ma da, "Logosoft ile ortaklığımızdan ve Türkiye'nin dijital geleceğine yatırım yapmaktan büyük heyecan duyuyoruz. Bu iş birliği sayesinde işletmeler, en yeni bulut teknolojileriyle güçlenecek ve dijital dönüşüm yolculuklarında hız kazanacaklar." ifadelerini kullandı.

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