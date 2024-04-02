Bundan böyle işiniz gücünüz Türkiye olmalı

Bir gün böyle olacağı belliydi.

Son yıllarda hiçbir şey aklın alabileceği şekilde yürümüyordu çünkü!

Milletten sabır istenirken iktidar, itibardan ödün vermiyordu.

Yıllardır İstanbul’a ihanet edildi de bir Allah’ın kulu o ihanetin bedelini ödemedi.

Ama İstanbul ödedi.

*

Yıllardır kendilerinden olmayanlara karşı kullanılan dil, hiçbir zaman kucaklayıcı olmadı.

Hep ayrıştırıcı...

Ötekileştirici…

Ve hatta ne acıdır ki “Vatan haini olma” noktasına dahi getirildi.

*

Millet; “Geçinemiyoruz, açız!” derken iktidar, abarttıklarını söylerse…

İktidar, “Ekonomi uçuyor!” derken, milletin uçuruma yuvarlandığını görmezse…

Okumuş insanlarımız yurt dışına giderlerken, “Giden gitsin!” denilip, değerlere sahip çıkılmazsa…

Çocuk yaşlarda staj adı altında çıraklık yapan öğrenciler sigortalı çalıştırıldıkları hâlde onların sigortaları ilerideki emekliliklerine sayılmazsa, biraz düşünmek gerekmez mi?

*

Milletin sesine kulak vermek iktidarın görevi değil mi?

Bunlar yapılmayınca da millet de iktidara kırmızı kartı gösterir.

Ve gösterdi de.

*

Hem bu durumda iktidar bu sonucu kabul etmeyip de ne yapacak?

Mecbur kabul edecek!

*

İşte o kendilerinin hafife alındığını düşünen…

Dikkate alınmadığı için kahırlanan…

İnsan yerine konulmadıklarını fark eden, ya da anlayan kesim, sandık önüne geldiğinde yaşadıklarının acısını alır.

Aldı da.

*

İşte o sandık iktidara; itibardan ödün verilmesi gerektiğini de hatırlattı.

Cumhurbaşkanı da olsanız…

Bakanlar da olsanız…

Milletvekilleri…

Valiler…

Kaymakamlar da olsanız kendi şehrinde belediye başkanı olamayan…

Küçücük bir ilçenin başkanı olan insanlara yenilebilirsiniz.

Üzüntü verici mi?

Evet?

Ama çuvaldızı başkasına batırırken, iğneyi de kendine batırmak gerekmez mi?

Ve iktidar, 31 Mart’ta küçümsenilen Özgür Özel’e ve Ekrem İmamoğlu’na yenildiler.

*

Ders alınır mı?

Valla kendi adıma hiç sanmıyorum.

Kibir…

Gurur…

Büyüklenme, her kimde varsa, o bir gün kaybetmeye mahkûmdur.

Ve 31 Mart 2024’te de Cumhur İttifakı kaybetmiştir.

*

CHP’ye gelince…

1989’daki hatalar yapılırsa, bu ülkenin bir sefer daha 50 yıl geriye gitmesine neden olunur.

Biliyorum bunun da farkındasınız da beş yıl sonra ‘Keşke’ denilmese hani!..

*

Evet, sloganınızda da dediğiniz gibi:

“İşiniz gücünüz Türkiye” olsun!

Milletin hasletlerine…

Değerlerine sahip çıkın, ötekileştirmeyin!..

Bakın bakalım o zaman, sizi bir daha yıkan oluyor mu?

Hiç sanmam!..