Sinop'ta Bungalov ev taşıyan tır, tünel girişine takıldı. Yaşanan kazada yol trafiğe kapandı.
Olay, akşam saatlerinde Sinop-Samsun Yolu Çiftlik tüneli mevkiinde meydana geldi. Üzerinde bungalov ev taşıyan 34 KZ 6191 plakalı tır Çiftlik Tüneli'ne girdiği esnada üzerindeki bungalov ev tünelin girişine takıldı.
Bungalov dolandırıcılarına eş zamanlı operasyon
EVİN ÇATISI SÖKÜLDÜ
Yol trafiğe kapandı. Tünel girişine takılan tırın polis ekipleri kontrolünde geri geri gitmesi sağlandı.
Daha sonra tırın üstündeki bungalov evin çatı kısmı sökülerek tekrardan tünelden geçmesi denendi.
5 bungalov havuzlarıyla birlikte çalındı. Çatalca’da ilginç hırsızlık
Bungalov evin çatı kısmı söküldüğü halde tünelden geçemeyen tır, servis yolundan yoluna devam etti. Tünelde herhangi bir hasar oluşmazken, yolun kısa süre içinde yeniden trafiğe açıldığı bildirildi.