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Çebi'den bomba itiraflar. Bunları ilk kez açıkladı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, dün akşam bir grup gazeteciyle buluştuğu yemekte çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 29 Kasım 2022 Salı - 14:54
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Bunları ilk kez açıkladı. Çebi'den bomba itiraflar

Çebi'den bomba itiraflar. Bunları ilk kez açıkladı
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İkinci Başkan Engin Baltacı ile yöneticilerden Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Seyit Ateş, Ferah, Murat Kılıç, Ali Bayrak ve Umut Tahir Güneş'in de katıldığı yemekte Çebi flaş itiraflarda bulundu.

Dünya Kupası maçlarını izlemediğini belirterek herkesi şaşırtan Çebi, transfer yapmalarının çok zor olduğu itirafını da yaptı. Çebi, "Kulübümüzün geleceğini düşünmek zorundayız. Belki bir transfer olabilir" dedi.

Kendi dönemindeki şampiyonluğun tarihte yaşanmadığını ileri süren Çebi, "Benden daha zor bir dönemde başkanlık yapan olmadı. Pandemi döneminde yaşadığımız şampiyonluğu unutamayız. Tarihte böyle bir olay yaşanmamıştır. Ocak ayında kolumuzu kırdık, Mayıs'ta kovit olduk ama sezon sonunda şampiyonluk yaşadık. Bu kadar olayların üst üste yaşandığı ortamda şampiyon olmak kolay değil" iddiasında bulundu.

Çebi, “Gelecek sezon daha fazla yerli oyuncu oynatma zorunluluğu olmalı. Biz bu sezon başında kuralın değişmesini istedik; olmaz dediler. Biz de ona göre transfer yaptık. Gelecek sezon yabancı oyuncu sayıyı artmamalı. Biz gelecek sezon için 7+4 olmasını istiyoruz. Bu talebimizi federasyona resmi olarak ileteceğiz” dedi.

Çebi "İzmir'de yaşanan tribün olayları çok üzücü. Geçmişten günümüze yapılan tüm tribün olaylarını ortaya çıkartıp bir daha olmaması için çalışmalar yapmalıyız. Sıkı önlemler alınmalı. Taraftarlık bu değil. Gider maçını izler takımını desteklersin. Bunlar nedir, sopayla saldırmak vs. Yazık. Futbolsevere yakışmayacak hareketler" diye konuştu.

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