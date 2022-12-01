1 Aralık 2022 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, önemli açıklamalarda bulundu.

Haber Giriş: 1 Aralık 2022 Perşembe - 22:40
Takip Et

''Derbileri yabancı hakemler yönetebilir'' Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar
+
Aa
-

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, transfer çalışmalarından yabancı kuralına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Çebi transfer ile ilgili "Hocamızın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var. 2'ye ikna edip 1'le sınırlayabilirsek iyi olur" ifadelerini kullandı. 

Söze takımın başındaki teknik direktörleri desteklediğini söyleyerek başlayan Çebi, Valerien Ismael’i istemeyerek gönderdiklerini belirtti.

"Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı"

"Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı ve yanında olmam, destek olmam gerekiyordu. Projelerimiz vardı, sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik. Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse daha iyi şeyler olabilirdi. Medyanın ilk günden beri neden Valerien Ismael'e bu kadar hırçın davrandığını anlayamadım."

''BİZE PAHALIYA PATLADI''
"Yabancı sınırı bize maliyet anlamında pahalıya patladı. Siz Avrupa'da Avrupalı ile mücadele etmek istiyorsanız ama yabancı sınırı koyarak, Türk futbolcunun burada Avrupalı futbolcuyla rekabet etme hırsını yok ediyorsunuz. Sezon başında en azından 9+2 olsun dedik, kabul etmediler. Biz de 3-4 tane yerli futbolcu aldık. Bize pahalıya patladı. Bu yapılan olay, Türk futbolcusunun rekabet etme isteğini azaltmıştır. Bu saatten sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarsalar ben karşı çıkarım. 7+4 hatta 6+5 yapsınlar. İroni yapmıyorum. Duruma göre vaziyet alıyorlar. Kim baskınsa onun dediğini yapıyorlar. Her gelen TFF, her sene bir kuralı değiştiriyor."

''DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETEBİLİR''
"Hakemden şikayet etmeyen kulüp yok. Benim dememle bunu yaptıklarını sanmıyorum, bazı hakemlerin görevlerine son verildi. Bir karar alınmış, hayırlı uğurlu olsun dedik. Bir süre sonra aşırı bir baskı, bu hakemler görevlerine geri geldi. Lig bitseydi, ondan sonra sonlandırılsaydı dendi. Parkta biri çocuk dövüyor, bekleyecek misin? Yanlış bir şey varsa müdahale edilmesi gerekiyor. Birçoğu geriye geldiler. Genç hakemlerin önünü açın, hata yapacaklarsa onlar yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir."

''TFF BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIK DÜŞÜNCEM YOK''
"TFF Başkanlığı'na adaylık düşüncem yok. Beşiktaş Başkanlığı benim için çok kutsal. TFF önemli bir kurul ama burada bir forma aşkı var. Niye adım geçiyor bilmiyorum."

''JOSEF KALMAK İSTİYOR''
"Josef de Souza kafa olarak kendisini toparladı. Ameliyat geçirdi biliyorsunuz. Ameliyat sonrası geri dönüşler kolay olmuyor. Geçen sene çok iyi futbol oynadı. Bu sene de toparlayacaktır. O da bizimle kalmak istiyor. Biz de onu seviyoruz."

''CEYHUN KAZANCI'YI BAŞARILI BULUYORUM''
"Ben, Ceyhun Kazancı'yı çok başarılı buluyorum. Weghorst'u ikna eden adamdır. Ghezzal'i, Rosier'i, Masuaku'yu, Dele'yi, Gedson'u... Saydığımız isimlere bakın. Bunları hocasıyla tartışıp, başkanıyla görüşüp, bunları realize etmiştir. Ceyhun Kazancı da Şenol Güneş de hallerinden memnunlar."

''HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ''
“Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyon olmak benim hedefim, amacım. Bunu Şenol hocayla yapabileceğime inanıyorum.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
1
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿Meteoroloji'den 5 ile sağanak 4 ile kar uyarısı 
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
2
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿İBB çalışanın Soylu’ya açtığı üç kuruşluk dava sonuçlandı
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
3
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿Bakan Dönmez, kalıcı yaz saati uygulamasını savundu. Değişim ‘stres’ yapıyormuş
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
4
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿BİM’den Bahçeli’ye yanıt: İnsanlar sizlerin yalanlarına hiçbir şekilde itibar etmediler
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
5
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Fenerbahçe'den Ronaldo açıklaması
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
6
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿Meksika kazandı ama yetmedi
﻿CHP’li vekil küflenen şeker görüntülerini paylaştı. Sebebini açıkladı
7
﻿CHP’li vekil küflenen şeker görüntülerini paylaştı. Sebebini açıkladı
﻿CHP’li vekil küflenen şeker görüntülerini paylaştı. Sebebini açıkladı
﻿İzmir'de doktoru darbeden Suriyeli tutuklandı
﻿İzmir'de doktoru darbeden Suriyeli tutuklandı
﻿İzmir'de doktoru darbeden Suriyeli tutuklandı
﻿Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
﻿Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
﻿Siirt'te gösteri ve yürüyüşler 15 gün süreyle yasaklandı
﻿Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
﻿Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
﻿Avrupa borsaları İngiltere hariç yükselişle kapandı
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
﻿Sağlık alanında devrim yaratacak beyin çipinde son aşamaya gelindi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.