Beşiktaş Başkanı Çebi'den flaş açıklamalar

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbol gündemine dair önemli açıklamalarda bulundu. Çebi, transfer çalışmalarından yabancı kuralına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

Çebi transfer ile ilgili "Hocamızın 3-4 tane iyi olur dediği transfer var. 2'ye ikna edip 1'le sınırlayabilirsek iyi olur" ifadelerini kullandı.

Söze takımın başındaki teknik direktörleri desteklediğini söyleyerek başlayan Çebi, Valerien Ismael’i istemeyerek gönderdiklerini belirtti.

"Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı"

"Abdullah Avcı'ya da sonuna kadar destek oldum. Sergen Yalçın ve Önder Karaveli'ye de. Valerien Ismael de benim hocamdı ve yanında olmam, destek olmam gerekiyordu. Projelerimiz vardı, sosyal medyanın Ismael'i yargılaması, olumsuz yorumlar yapılması sürekli hocayı da demotive etti. Hatay maçından sonra da Beşiktaş'a zarar vermek istemediğini söyledi ve istemeyerek de olsa gönderdik. Başka takımların hocasına yapılmayan eziyetler, Valerien Ismael hocaya yapıldı. Çalışkan, gayretli ve çalışma tekniği çok iyi olan biriydi. Sabredilse daha iyi şeyler olabilirdi. Medyanın ilk günden beri neden Valerien Ismael'e bu kadar hırçın davrandığını anlayamadım."

''BİZE PAHALIYA PATLADI''

"Yabancı sınırı bize maliyet anlamında pahalıya patladı. Siz Avrupa'da Avrupalı ile mücadele etmek istiyorsanız ama yabancı sınırı koyarak, Türk futbolcunun burada Avrupalı futbolcuyla rekabet etme hırsını yok ediyorsunuz. Sezon başında en azından 9+2 olsun dedik, kabul etmediler. Biz de 3-4 tane yerli futbolcu aldık. Bize pahalıya patladı. Bu yapılan olay, Türk futbolcusunun rekabet etme isteğini azaltmıştır. Bu saatten sonra yabancı kuralını çevirmeye kalkarsalar ben karşı çıkarım. 7+4 hatta 6+5 yapsınlar. İroni yapmıyorum. Duruma göre vaziyet alıyorlar. Kim baskınsa onun dediğini yapıyorlar. Her gelen TFF, her sene bir kuralı değiştiriyor."

''DERBİLERİ YABANCI HAKEMLER YÖNETEBİLİR''

"Hakemden şikayet etmeyen kulüp yok. Benim dememle bunu yaptıklarını sanmıyorum, bazı hakemlerin görevlerine son verildi. Bir karar alınmış, hayırlı uğurlu olsun dedik. Bir süre sonra aşırı bir baskı, bu hakemler görevlerine geri geldi. Lig bitseydi, ondan sonra sonlandırılsaydı dendi. Parkta biri çocuk dövüyor, bekleyecek misin? Yanlış bir şey varsa müdahale edilmesi gerekiyor. Birçoğu geriye geldiler. Genç hakemlerin önünü açın, hata yapacaklarsa onlar yapsın. Derbileri yabancı hakemler yönetebilir."

''TFF BAŞKANLIĞI'NA ADAYLIK DÜŞÜNCEM YOK''

"TFF Başkanlığı'na adaylık düşüncem yok. Beşiktaş Başkanlığı benim için çok kutsal. TFF önemli bir kurul ama burada bir forma aşkı var. Niye adım geçiyor bilmiyorum."

''JOSEF KALMAK İSTİYOR''

"Josef de Souza kafa olarak kendisini toparladı. Ameliyat geçirdi biliyorsunuz. Ameliyat sonrası geri dönüşler kolay olmuyor. Geçen sene çok iyi futbol oynadı. Bu sene de toparlayacaktır. O da bizimle kalmak istiyor. Biz de onu seviyoruz."

''CEYHUN KAZANCI'YI BAŞARILI BULUYORUM''

"Ben, Ceyhun Kazancı'yı çok başarılı buluyorum. Weghorst'u ikna eden adamdır. Ghezzal'i, Rosier'i, Masuaku'yu, Dele'yi, Gedson'u... Saydığımız isimlere bakın. Bunları hocasıyla tartışıp, başkanıyla görüşüp, bunları realize etmiştir. Ceyhun Kazancı da Şenol Güneş de hallerinden memnunlar."

''HEDEFİM ŞAMPİYONLAR LİGİ''

“Şampiyonlar Ligi'nde oynamak ve şampiyon olmak benim hedefim, amacım. Bunu Şenol hocayla yapabileceğime inanıyorum.”