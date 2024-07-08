Bunları yapanın kartını ATM yutacak. Herkes dikkatli olsun

Milyonlarca vatandaşın kullandığı banka ATM’lerinde yeni değişiklikler yapıldı. Buna göre, bazı işlemleri yapanların kartı ATM tarafından yutulacak.

Son günlerde ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi. Bu sayede, ATM'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor.

ATM’lerin kartı yutacağı işlemler şunlar:

Şifrenin 3 defa yanlış girilmesi

Kartın borç nedeniyle iptal edilmesi

ATM’de meydana gelecek teknik arıza

Kart için kayıp ya da çalıntı bildirimi yapılması

ATM’LERDEKİ MENÜYTE YENİ BİR EKLEME YAPILDI

Öte yandan ATM’lerin menüsüne yeni bir ekleme yapıldı. EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, yeni bir işlem menüsü de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.

Bu menüde, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemler yer alıyor. Kullanıcılar, bu işlemleri daha güvenli bir şekilde internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyor.