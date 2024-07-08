Bunları yapanın kartını ATM yutacak. Herkes dikkatli olsun

Milyonlarca vatandaşın kullandığı banka ATM’lerinde yeni değişiklikler yapıldı. Buna göre, bazı işlemleri yapanların kartı ATM tarafından yutulacak.
Son günlerde ATM'lerde yapılan güncellemelerle birlikte, dolandırıcılık yapan kişilerin kartlarını yutma özelliği eklendi. Bu sayede, ATM'lerde gerçekleştirilen şüpheli işlemler önlenerek bankacılık sisteminin güvenliği sağlanıyor.
ATM’lerin kartı yutacağı işlemler şunlar:
Şifrenin 3 defa yanlış girilmesi
Kartın borç nedeniyle iptal edilmesi
ATM’de meydana gelecek teknik arıza
Kart için kayıp ya da çalıntı bildirimi yapılması
ATM’LERDEKİ MENÜYTE YENİ BİR EKLEME YAPILDI
Öte yandan ATM’lerin menüsüne yeni bir ekleme yapıldı. EFT, havale ve FAST gibi geleneksel para transfer yöntemlerine ek olarak, yeni bir işlem menüsü de kullanıcıların hizmetine sunuluyor.
Bu menüde, "Hesap Bilgilerini Güncelle" ve "Şifre Değiştir" gibi işlemler yer alıyor. Kullanıcılar, bu işlemleri daha güvenli bir şekilde internet bankacılığı veya mobil bankacılık üzerinden gerçekleştirebiliyor.