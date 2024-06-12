Bunları yapmadan sakın uzun yola çıkmayın! Uzmanı uyardı...

Havaların ısınması ile birlikte araç sahipleri uzun yol yaparak tatile giderken, rotaların uzunluğu bazı araç sahiplerine sorun yaşatabiliyor.

Araç Bakım Servisi Müdürü Ümit Sel, sürücülerin yola çıkmadan önce bir takım çalışmalar yapması gerektiğinin altını çizdi.

"BUNLARI YAPMADAN YOLA ÇIKILMASINI TAVSİYE ETMİYORUZ"

Yola çıkmadan önce bazı bakımlar yapılması gerektiğini söyleyen Ümit Sel, “En öncelikli olanı ise lastiklerimiz. Mutlaka yazlık lastiğe geçiş yapılmış olması gerekiyor. Kışın kış lastiği takmadıysanız yine de lastik havalarını lastik dişlerini ölçtürmekle rot ayarlarına baktırmakta fayda var. Bunun gibi yapılması gereken yağ bakımları zamanı geldiyse yapılmalı. Zamanı gelmediyse seviyeleri kontrol edilmeli. Silecekleri yenisi ile değiştirmek cam sularımızı yazlık cam suları ile değiştirmek gibi yapılması gereken bakımlar var. Bunları yapmadan yola çıkılmasını tavsiye etmiyoruz. Yolda sıkıntı veya mağduriyet yaşamamaları için” diye konuştu.