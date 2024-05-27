Burak Özçivit'i polisler kurtardı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burak Özçivit'i polisler kurtardı

Burak Özçivit hayranları Bangladeş'te izdiham yarattı

Kuruluş Osman dizisinin ‘Osman Gazi’si Burak Özçivit bir beyaz eşya markanın tanıtımı için Bangladeş'in başkenti Dakka’ya gitti.

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Özellikle yurt dışında yoğun bir hayran kitlesi olduğu bilinen 39 yaşındaki oyuncu hayranları tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

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Özçivit’in hayranları bindiği aracın önünü kesti, tanıtımın yapıldığı mağazadan etten duvar oluşturan polisin yardımıyla çıktı. Zorlukla aracına binen Özçivit bir süre sonra, aracın sunroofunu açtırarak dışarı çıktı.

Konvoy eşliğinde hayranlarını selamlayan Özçivit’in bu görüntüleri sosyal medyada da olay yarattı.

İşte daha önce de Pakistan gezisinde benzer görüntüler sergileyen Özçivit’in paylaşımına yapılan yorumlar:

-Gerçekten Osman Bey sanıyorlar.

-Hayranların hepsi erkek bu nasıl iş.

-Bu nasıl bir hayran kitlesi bravo. Vallahi parti kursa kazanır orada.

-Biri de oradan hey Maşşallaaaah hey Maşşallaaah diye bağırıyor, ne yaşattınız insanlara böyle ya.

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