Burak Yılmaz'dan eleştiri: Oyunu konuşan insan kalmadı

Trendyol Süper Lig’in 6. haftasında Gaziantep FK, deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Burak Yılmaz, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Trabzon gibi zorlu deplasmandan alınan 1 puanın önemli olduğunu belirten Yılmaz, "Bu haftadan itibaren karşımızda çok agresif bir takım olacağını biliyorduk. Geçen hafta yaşananlardan sonra Trabzonspor’un daha sert oynayacağını tahmin etmiştik. Buna çok çalıştık. Bizim için defans değil, hücum ederek oynamak önemliydi. Forvetlerini kaleden uzak tutmak için birebir baskı uygulamamız gerekiyordu. Trabzonspor deplasmanından alınan 1 puan bizim adımıza çok kıymetli" dedi.

Trabzonspor'u yenilgiden Onana kurtardı! Burak Yılmaz kalp kırdı

"BAŞARISIZLIĞI TAMAMEN HAKEME BAĞLAYAN BİR KESİM OLUŞTU"

Futbolda hakem tartışmalarının ön planda olmasını eleştiren Burak Yılmaz, "Oyunu konuşan insanlar kalmadı. Başarısızlığı tamamen hakeme bağlayan bir kesim oluştu. Ne yazık ki dijital platformlarda da insanlar bu söylemlerin peşinden gidiyor" ifadelerini kullandı.

"Bizim de hatalarımız oluyor. 15 dakika geriye çekilmemiz mesela" diyen Yılmaz, "Hakemleri çok konuşabiliriz ama hiçbir şey değişmeyecek. Radikal kararlar alınması gerekiyor. 6 hafta oynandı ama hâlâ hakemleri konuşuyoruz. Hakemleri rahat bırakalım, onlar da maçlarını yönetsin. Hakem kararlarının arkasına sığınıp kendi yanlışlarımızı görmezden geliyoruz. Konuşsak da bir şey değişmiyor. Kendimizi yoruyoruz" şeklinde konuştu.

Trabzonspor'dan flaş hakem tepkisi! Federasyona çağrı yaptılar

"AYNI ATMOSFERİ GÖREMEDİM"

Trabzonspor’un güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Burak Yılmaz, "Trabzonspor’un çok net bir oyun planı var. Pas oyunuyla üstümüze geleceklerini biliyorduk. Agresif baskı yaptılar. Biz yüzde 50 oranında topa sahip olduk. Bunu yüzde 55’e çıkarabilsek daha iyi sonuç alabilirdik. Trabzonspor’un iyi forvetleri ve iyi bir kalecisi var" dedi.

Stattaki atmosfere değinen Yılmaz, "Benim oynadığım dönemdeki Trabzonspor deplasmanını bugün hissetmedim. 2010-2011 yıllarında biz ısınmaya çıktığımızda dolu tribünler olurdu. İkinci geldiğim dönemde de öyleydi. Bugün aynı atmosferi göremedim. Herkes şapkasını önüne koyup düşünmeli" ifadelerini kullandı.

Fatih Tekke taraftarlara seslendi: Çok bekledim



