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Burası banka değil: Tam 11 milyon 500 bin TL para toplandı

Kocaeli'de bir aşiret düğününde takılan para dudak uçuklattı. Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para toplam 11 milyon 500 bin TL olarak açıklandı. 

Haber Giriş: 3 Ekim 2022 Pazartesi - 12:10
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Burası banka değil: Toplanan para dudak uçuklattı, 11 milyon 500 bin TL para toplandı

Burası banka değil: Tam 11 milyon 500 bin TL para toplandı
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Kocaeli'de bir düğünde, toplanan para herkesi şaşkına çevirdi. Aşiretlerin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı ortaya çıktı. 

Kocaeli'de düzenlenen Cemaldin ve Celali aşiretlerinin düğününde 11 milyon 500 bin TL para toplandı.

Kars Digor aşiretlerinden Cemaldin aşiretine mensup iş adamı Tanju Gönen'in oğlu Ebubekir ile Celali aşiretinden Dicle Bolcal, Gebze'de yaklaşık 20 bin kişinin katıldığı düğün ile dünyevine girdi.

Düğünün gerçekleştirildiği alanda, aşiretin adetleri arasında yer alan takı masası kuruldu. 

Davetlilerin isimlerinin sayılarak taktıkları para miktarının söylendiği düğünde, masaya konulan para balyaları da cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Saatlerce süren sayma işleminin ardından takılan para açıklandı. Aşiretin düğününde toplam 11 milyon 500 bin TL para toplandığı açıklandı.


(Kaynak: İHA)

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Naci
3.10.2022 13:10
hemen KKMH açtırmak lazım  
 
Hasan
3.10.2022 13:08
Bunların çoğu çocuk yardımı, elektrik,dogalgaz vesaire devletin sunduğu nekadar yardım varsa utanmadan alan kişiler ,bizzat şahit oldum şaşırdım kaldım.asiretin olduğu yerde huzur olmaz  
 
Hamit Seki
3.10.2022 13:04
İktidarı taklit ediyorlar Kur'anda "Muhtaç'a yardım et" ayetini "Akrabanı koru" ya çevirip kollayan, kayıran ve övünen kapalı toplum, bu da bir güven kaynağı.  
 
TÜM YORUMLAR (11)
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