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Van'da aşiret düğünü! 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı

Van'da düzenlenen Gıravi ve Gevdan aşiretlerinin düğününde 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı. Yaklaşık 2 bin kişinin katıldığı düğüne yurt içi ve yurt dışından önemli isimlerde katıldı.

Haber Giriş: 24 Ekim 2022 Pazartesi - 13:19
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Van'da aşiret düğünü! 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı

Van'da aşiret düğünü! 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı
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Van’da Gıravi aşiretinden Osman Elmas’ın kızı Mediha Elmas ile Gevdan aşiretinden Memet Acar’ın oğlu Feyaz Acar, düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Toy büyüklüğünü Double Tree By Hilton Van Oteli sahibi Umut Akay’ın yaptığı düğüne yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Türkiye'nin farklı illerinin yanı sıra İran ve Irak'tan da katılımın sağlandığı düğüne; aşiret liderleri, kanaat önderleri, iş insanları ve yaklaşık 2 bin davetli katıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde gelin ve damada 3 milyon 650 bin TL’lik takı takıldı.

Gevdan ve Gıravi aşiretinden iki gencin en mutlu gününde yer almaktan dolayı mutlu olduğunu belirten toy büyüğü Umut Akay, gelin ve damada bir ömür mutluluklar diledi.

AŞİRET DÜĞÜNÜNE KATILMAMIŞTIM, ÇOK EĞLENCELİ GEÇİYOR
Düğüne damadın amcası Erol Abi’nin davetlisi olarak katıldığını belirten İstanbullu iş adamı Ferhat Günay ise “Daha önce hiç aşiret düğününe katılmadım. Sosyal medyada görüyordum ama bu şekilde beklemiyordum. Gevdan aşiretine davetleri için teşekkür ediyorum. Van’da bulunmaktan son derece mutluyum. Çok güzel ve eğlenceli geçiyor” dedi.


İLK DEFA AŞİRET DÜĞÜNÜNE KATILIYORUM
Düğüne Kosova’dan katılan Sevil Balkan da, “İlk defa bir aşiret düğününe katılıyorum. Çok muhteşem ve güzel geçiyor. Çok beğendim. Bu yörenin insanları ve düğünleri çok güzeldir” ifadelerini kullandı.

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