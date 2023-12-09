Burası gençlik festivali değil iş bulma kuyruğu. Bu haber “Gençler iş beğenmiyor” diyenlere gelsin

TÜİK’İn açıkladığı verilere göre işiz sayısı 2023 yılının 3. Çeyreğinde 161 bin kişi azalarak 3 milyon 218 bin kişi oldu. Ancak vatandaşın gerçekleri bunun tam tersini gösteriyor. İBB’nin düzenlediği istihdam fuarında uzun kuyruklar oluştu. Gençler iş bulabilmek için fuara akın etti.

İBB yetkilileri, 150 firmanın stant kurduğu fuarda, 3 bine yakın istihdam hedeflediklerini belirtti. İlk gün 15 bine yakın gencin iş başvurusu yapmak için fuara geldiği ifade edilirken, bu sayının önümüzdeki günlerde ortalama 25-30 bine çıkacağı tahmin ediliyor.

Birgün’den Oğulcan Aydın’ın haberine göre, İBB İnsan Kaynaklarından Sorumlu Başkan Danışmanı Yiğit Oğuz Duman’ın verdiği veriler, işsizliğin geldiği noktayı gözler önüne seriyor. Son dört yılda İBB kariyer üzerinde 1,7 milyon kişinin belediyede işe girmek için başvurduğunu hatırlatan Duman, “Yine 2019-2023 yılları arasından sadece istihdam ofislerine başvuru yapan kişi sayısı 800 bin. Bu noktada da 160 bin kişiye özel sektörde iş bulduk. Bugün fuarda olan 150 şirket de bunun için personel arıyor. Burada kritik nokta gençlerin işsizliği. Sadece işi olmayan gençler değil, istediği işte çalışmayanlar da aslında teknik olarak işsiz sayılacak insanlar. Bunları da denkleme kattığımız zaman milyonlarca İstanbullu iş arıyor sonucunu çıkarıyoruz” diye konuştu.

İstihdam ofisleri sayesinde 1 milyonluk bir hane nüfusuna ilave gelir sağladıklarını belirten İstanbul Personel Yönetim Anonim Şirketi (İSPER) A.Ş. Genel Başkanı Banu Saraçlar, “Genç işsizlik yalnızca İstanbul’da değil, tüm Türkiye’de problem. Saptamalarımıza göre her beş gençten bir tanesi istihdam dışında. Üniversite mezunu işsizlikteki artış oranı bizim için korkutucu. Gençlerimizi iş fırsatları ile buluşturmak için buradayız. Gençlerdeki işsizlik kaygısı büyük bir sorun. Bu kaygı sadece yerel yönetimin teşviki ile giderilebilecek seviyede değil” ifadelerini kullandı.

SADECE GENÇLER YOK

Gençlerin çoğunluğunu oluşturduğu fuarda, orta yaşlı bireylerin de katılımı yüksekti. Çocuğuna iş bulmak için fuara gelen Kezban D., ekonomik krizin gençlerde yarattığı kaygı ve stres bozukluğuna dikkat çekti. Kezban D., “5 çocuklu bir aileden gelmemize rağmen bu kadar ekonomik problem yaşamadık. Ben iki çocuğuma da tüm imkânları sağlamak için çabalamama rağmen mutlu değiller. Hayata bir sıfır yenik başlıyorlar” diye konuştu.

MUTLULUKTAN VAZGEÇTİK

Gençlerin mutlu olacağı değil, karnını doyuracağı bir iş arama noktasına geldiğini belirten edebiyat bölümü mezunu Fatma Kaya, "Hiçbir şekilde umudum yok. Mutlu olabileceğim bir mesleği yapabileceğimi düşünmüyorum, mutlu olmaktan çok nasıl para kazanacağımızı düşünmek durumundayız” diye konuştu.