Burcu Binici'den yıllar sonra gelen itiraf. Evliliği yalnızca yedi ay sürmüştü

Editör: Özlem KIRAL

Ünlü oyuncu Burcu Binici Tankurt Manas ile yedi ay evli kaldıktan sonra tek celsede boşanmıştı. NTV'de Ceyda Düvenci'nin sunduğu Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Burcu Binici, samimi bir sohbet ortamında ilişkiler üzerine konuştu.

37 yaşındaki oyuncu, geçmişteki ilişkisine değinerek o dönemde erkek arkadaşının annesinin kendisini reddettiğini belirtti.

Binici açıklamasında "Uzun bir ilişkim vardı, beş seneye yakın. Annesi bir gün bana 'Kızım ne iş yapıyorsun' dedi, bu arada da beni ekranda deli gibi izliyorlar. 'Oyuncuyum ben' dedim, 'olsun' dedi... Öyle bir 'olsun' demek ki, ezmek için... Bir şey demedim, annesi istediği en yakın arkadaşının kızıyla evlendirdi sevgilimi" dedi.

"Bizim Türkiye'de şöyle bir sorunumuz var" diyen Binici sözlerine "Anneler oğullarına bir kadını güzel seveceğini, terbiyeli seveceğini öğretseler ne kavga olur, ne gürültü olur, ne de şiddet olur" diyerek devam etti.