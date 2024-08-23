Burcuna göre kaç kişi seni seviyor?

Burçlar ve astroloji, genellikle eğlenceli ve merak uyandırıcı konular olarak karşımıza çıktı.
Astrologlar, burçlara göre ilişkiler ve duygusal uyum hakkında genel yorumlar yapabilir.
Ancak, gerçek hayat ilişkileri, kişinin davranışları, iletişim becerileri ve karşılıklı anlayış üzerine kurulu.
Dolayısıyla, burçlara dayalı tahminler eğlenceli olsa da, ilişkilerdeki gerçek başarı, bireylerin birbirleriyle olan etkileşimlerine bağlı.
Burçlara göre sevgi sayısı açıklandı.
Astrolojik verilere göre, burçların sevilme oranları dikkat çekici bir şekilde sıralandı.
İşte burçlara göre sevgi sayıları:
Koç: 14 kişi
Boğa: 1 kişi
İkizler: 0 kişi
Yengeç: 5 kişi
Aslan: 30 kişi
Başak: 500 kişi
Terazi: Binlerce kişi
Akrep: 3 kişi
Yay: 100 kişi
Oğlak: 8 kişi
Kova: Kimse
Balık: 2 kişi