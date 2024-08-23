Burcuna göre kaç kişi seni seviyor?

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burcuna göre kaç kişi seni seviyor?

Burca göre kimin ne kadar sevildiği ortaya çıktı.

Burçlar ve astroloji, genellikle eğlenceli ve merak uyandırıcı konular olarak karşımıza çıktı.

Astrologlar, burçlara göre ilişkiler ve duygusal uyum hakkında genel yorumlar yapabilir.

Ancak, gerçek hayat ilişkileri, kişinin davranışları, iletişim becerileri ve karşılıklı anlayış üzerine kurulu.

Dolayısıyla, burçlara dayalı tahminler eğlenceli olsa da, ilişkilerdeki gerçek başarı, bireylerin birbirleriyle olan etkileşimlerine bağlı.

Burçlara göre sevgi sayısı açıklandı.

Astrolojik verilere göre, burçların sevilme oranları dikkat çekici bir şekilde sıralandı.

İşte burçlara göre sevgi sayıları:

Koç: 14 kişi

Boğa: 1 kişi

İkizler: 0 kişi

Yengeç: 5 kişi

Aslan: 30 kişi

Başak: 500 kişi

Terazi: Binlerce kişi

Akrep: 3 kişi

Yay: 100 kişi

Oğlak: 8 kişi

Kova: Kimse

Balık: 2 kişi

5555.jpg

İlgili Haberler
Burçlara göre babaların özellikleri. Çocuğunuzun babasını tanıma rehberi
En Sadık Burçlar Belli Oldu! Eşleri Ölse Bile Üzerlerine Gül Koklamazlar
Öne Çıkanlar
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Halka pis su mu verildi? Korkunç şüphe
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Altın piyasası hareketlendi. Kilogramı 2 milyon 783 bin lira oldu
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Harika çocuk diye pazarlanan Teknofestçi Apronu bilemedi. AK Gençlik üyesi Osmanlı sorusunda elendi
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Gram altında 1000 lira depremi. Ekonomi uzmanı birden değişeceği tarihi duyurdu
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
Giyim devi o markasını kapatıyor. Türkiye'de yüzlerce mağazası var
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
158 bin 460 lira cezası var. Bakan Bolat duyurdu
Son Haberler
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı Spor
UEFA açıkladı Fenerbahçe yıkıldı
Bakanlık et fiyatları için harekete geçti. Dev ceza kesildi Ekonomi
Bakanlık et fiyatları için harekete geçti. Dev ceza kesildi
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı karıştırdı. Kendi yöneticisini korkaklıkla suçladı Spor
Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'ı karıştırdı. Kendi yöneticisini korkaklıkla suçladı
Dilruba için büyük kampanya başlatıldı. Soldaki Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı. Sağdaki kul hakkı yeme suçundan serbest bırakıldı Gündem
Dilruba için büyük kampanya başlatıldı. Soldaki Halkın hakkını savunduğu için tutuklandı. Sağdaki kul hakkı yeme suçundan serbest bırakıldı
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme Ekonomi
Geçici gelir ve kurum vergi beyannemesinde yeni gelişme
Taha Akgül baba oldu Spor
Taha Akgül baba oldu
Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu Ekonomi
Türkiye'ye en çok turist gönderen ülkeler belli oldu