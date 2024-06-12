Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz skandalında tutuklamalar

Kaynak: İHA
Burdur Devlet Hastanesi'ndeki diyaliz skandalında tutuklamalar

Burdur Devlet Hastanesi'nde 25 Mayıs'ta yaşanan olayda, tedavi gören 33 kişinin rahatsızlanarak farklı hastanelere sevk edilmesinin ardından 3 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma sonucunda 2 mühendis tutuklandı, 2 hastane teknisyeni ise serbest bırakıldı.

25 Mayıs Cumartesi günü Burdur Devlet Hastanesi'nde diyalize giren bazı hastalar, baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe gibi şikayetlerle hastaneye geri döndü. Hastane yönetimi, diyalize giren tüm hastaları yeniden hastaneye çağırarak tetkikler yaptı ve 33 hastayı Afyonkarahisar, Isparta, Antalya ve Bucak'taki devlet hastaneleri ile özel diyaliz merkezlerine sevk etti. Sevk edilen hastalardan 23'ü Antalya'da, 6'sı Afyonkarahisar'da, 3'ü Isparta'da, 1'i ise Denizli'de tedavi altına alındı. Antalya'da entübe durumda olan Mustafa Demir (70), Saniye Aksöz (88) ve Somali uyruklu Amina Abas Jama (67) hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen bilirkişilerin hastanede yaptığı incelemeler sonrasında, ihmalleri olduğu değerlendirilen Burdur Devlet Hastanesi'nde görevli elektrik teknisyeni İ.S., tekniker M.C. ile hastane yapımında ve proje aşamasında görevli taşıyıcı şirket makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A., "Taksirle ölüme sebebiyet verme" ve "Taksirle yaralama" suçlarından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan hastane personelleri İ.S. ve M.C. serbest bırakılırken, hastane yapımında ve proje aşamasında görevli olan yüklenici firma makine mühendisleri G.A.S. ve Y.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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