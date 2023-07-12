Burdur Emniyeti’nin radarlı hız denetiminde 297 araca ceza uygulandı

Burdur Emniyeti’nin yaptığı radarlı hız denetiminde 3 günde 297 araca ceza uygulandı, 10 araç trafikten men edildi.

Burdur Emniyeti’nin radarlı hız denetiminde 297 araca ceza uygulandı

Burdur İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde 8-9-10 Temmuz tarihleri arasında radarla hız denetimi yapıldı. Denetimlerde 297 araç ve sürücüsü kontrol edildi.

aw933584-02.jpg Denetlemelerde 247 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 10’dan yüzde 30’a kadar aşmak suçundan, 21 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 30’dan yüzde 50’ye kadar aşmak suçundan, 6 araca/sürücüsüne yönetmelikte belirtilen hız sınırlarını yüzde 50’den fazla aşmak suçundan, 23 araca/sürücüsüne ise karayolları trafik kanununun diğer ilgili maddelerinden cezai işlem uygulandı.

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Toplamda 297 araca/sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı, 10 araç ise trafikten men edildi. (İHA)

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