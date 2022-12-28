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Burdur Mehmet Akif Ersoy akademik personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bünyesinde Doçent ve Doktor öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 15:59
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Burdur Mehmet Akif Ersoy akademik personel alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy akademik personel alacak
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Resmi Gazete'de yer alan ilana göre; Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, bünyesinde Doçent ve Doktor öğretim üyesi olarak istihdam etmek üzere 9 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 10 Ocak 2023 olarak açıklandı.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünden:

Üniversitemizin çeşitli birimlerine, 2547 Sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşullan ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Doçent kadroları için. Üniversitemizin http://pdb.mehinetakifedu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldrulup; özgeçmişleri, Doçentlik Belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD formatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek. Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına:

Dr.Öğr.Üyesi kadroları için. Üniversitemizin hltp:/7pdb.mehmelakif.edu.tr internet adresinde yayımlanan, başvuru dilekçesi doldrulup; özgeçmişleri, doktora, uzmanlık veya sanatta yeterlilik belgesi ve yayın listesi ile birlikte Yönergemizin Bilimsel Çalışma ve Yayınlarını kapsayan eserlerden 4 (dört) adet dosyayı veya CD foımatında oluşturulan yayın dosyalarını ekleyerek, ilgili birime;

İlana müracaat edecek adaylar ilanın Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihden itibaren 15 gün içerisinde başvuracaklardır.

GENEL AÇIKLAMALAR

- Yönergemizin ilgili maddelerinde belirtilen yabancı dil puanlarını gösterir belgeyi müracaat dosyasına ekleyeceklerdir.

- Herhangi bir kamu kuruntunda çalışanların (daha önce çalışıp ayrılmış dahi olsalar) çalıştığı burumundan alacakları onaylı ayrıntılı hizmet belgesini müracaat belgelerine ekleyerek ibraz edeceklerdir.

-Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

-Eğiticilerin Eğitimi Sertifikası (atama sürecinde de teslim edilebilecektir.)

- Posta ile müracaat edecek adaylar için; postada meydana gelen gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

-Adaylar sadece durumuna uygun bir (1) birime müracaatta bulunabileceklerdir.

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