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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, 33 öğretim üyesi alımı yapılacağı duyuruldu.

Haber Giriş: 23 Ekim 2022 Pazar - 14:00
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Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi 33 Öğretim Üyesi alacak
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayımlanan ilana göre; Üniversitenin çeşitli birimlerine, 2547 sayılı Kanun, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atama Yönetmeliğinin ilgili maddeleri ve Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyeliği Kadrolarına Başvuru Koşulları ve Uygulama İlkeleri Hakkında Yönergesine göre aşağıda belirtilen bölüm ve anabilim dallarına öğretim üyesi alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.

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