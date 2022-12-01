Burdur'da av tüfeğiyle vurulan çiftçi öldü

Karaaliler köyünde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ı (38) evinin önünde hareketsiz görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekibi, av tüfeğiyle vurulduğu tespit edilen Tombak'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tombak'ın cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. (AA)
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.