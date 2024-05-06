Futbolcular tekme tokat birbirine daldı. Saha karıştı

Kaynak: İHA
Futbolcular tekme tokat birbirine daldı. Saha karıştı
Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor arasında oynanan maçın 82. dakikasında çıkan olaylar sonrası maç yarıda kaldı.

Kayseri Şeker 2. Amatör Küme B Grubu'nda ligin 11. haftasında Develi İlçe Stadı’nda Develi Erciyesspor ile Ambar Kızılırmakspor karşı karşıya geldi.

aw197810-02.jpg

Karşılaşma 2-1 konuk ekip Ambar Kızılırmakspor’un lehine devam ederken 82. dakikada çıkan kavga sonrası karşılaşma yarıda kaldı.

Tekmelerin havada uçuştuğu kavgada Develi Erciyessporlu bazı oyuncular; Ambar Kızılırmaksporlu yerde yatan oyuncuyu tekmeledi.

aw197810-01.jpg

Güvenlik güçlerinin müdahale etmesine rağmen büyüyen kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor’dan bir oyuncu yaralandı ve tedbir amaçlı hastaneye götürüldü. Çıkan kavga sonrası Ambar Kızılırmakspor Kulübü şikâyetçi oldu.

Kavga sonrası maçın hakemleri Develi Erciyesspor’dan Vefa Tekir, Yunus Emre Özkara, Ömer Faruk Akburak, Atakan Katırcı ve Ambar Kızılırmakspor’dan Nurettin Batar ile Kadir Yılmaz’ın lisanlarını aldı.

Yarıda kalan karşılaşma ile ilgili sonrası kararı Futbol İl Disiplin Kurulu verecek.

İlgili Haberler
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu
Ipswich Town 22 yıllık özlemi bitirdi
Ipswich Town 22 yıllık özlemi bitirdi
Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri açıklandı
Türkiye Kupası'nda yarı final hakemleri açıklandı
Avrupa'ya ateş düştü
Avrupa'ya ateş düştü
Usain Bolt'un 100 metredeki rakibi Mbappe oldu
Konyaspor Fenerbahçe maçının yabancı VAR hakemi belli oldu
Elif Berra Olimpiyat yolcusu
Elif Berra Olimpiyat yolcusu
A Milli Takım'ın İtalya maçı biletleri staışta
A Milli Takım'ın İtalya maçı biletleri staışta
Milli okçudan büyük başarı
Milli okçudan büyük başarı
Mbappe mi Usain Bolt mu? Heyecan verici yarış
Ahmet Çakar öyle bir şey söyledi ki Sinan Engin ve Ertem Şener gülmekten kırıldı
Son Haberler
Başına bela sarmak deyimi ne anlama geliyor? Atasözleri ve Deyimler
Başına bela sarmak deyimi ne anlama geliyor?
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu Spor
Beşiktaş yeni golcüsünü buldu
İSO sempozyumunda sanayide afet yönetimi ele alındı Ekonomi
İSO sempozyumunda sanayide afet yönetimi ele alındı
Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok Magazin
Ünlü şarkıcının oğlu villasını gösterdi. 4 katlı evde yok yok
İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürmüştü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı Gündem
İki çocuğunun annesini gözünü kırpmadan öldürmüştü! WhatsApp mesajları ortaya çıktı
Son dakika… YSK 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı Gündem
Son dakika… YSK 31 Mart’ın kesin sonuçlarını açıkladı
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı Yerel Haberler
Kastamonu’da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı