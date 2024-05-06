Bingöl Havalimanı’nda ele geçirildi. Valizlere saklamışlar

Bingöl Emniyet Müdürlüğü Ekipleri uyuşturucu satıcılarına yönelik harekete geçti.

Ekiplerin Bingöl Havalimanı’nda yaptığı operasyonla uyuşturuculara ele geçirildi. Valizlere saklanmış bir vaziyette 37 kilo 200 gram skunk esrar maddesi bulundu.

Konuyla ilgili emniyet açıklama yaptı. Yakalana 3 şahıs gözaltına alınarak tutuklandı.

Emniyet yaptığı açıklamasında “Bu maddelerin ticaretini gerçekleştiren şüpheli 2 şahsa uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçundan işlem yapılmış, her iki şüpheli de adli makamlarca tutuklanmıştır” denildi.