Burdur’da düğünde silahla 3 çocuğu yaralayan muhtar görevden alındı

Kaynak: ANKA
Burdur’da düğünde silahla 3 çocuğu yaralayan muhtar görevden alındı

Burdur’un Çavdır ilçesinde düzenlenen düğünde, tabancasının tutukluk yapması sonucu kazara ateş alan Kızıllar Köyü Muhtarı Musa Tuğrul, 3 çocuğu yaraladı.

İçişleri Bakanlığı, olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında Tuğrul’u görevden aldı.

Düğün esnasında silah kazası

Olay, 30 Haziran’da Kızıllar Köyü’nde düzenlenen bir düğün sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, düğünde F.T., köy muhtarı olan kardeşi Musa Tuğrul'un üzerine kayıtlı tabancayla havaya ateş açtı.

Ardından, tabancanın tutukluk yapması sonucu Tuğrul, tabancayı düzeltmeye çalışırken, silah kazara ateş aldı. Bu kaza sonucu düğündeki A.S.S. (14), E.B.A. (11) ve B.S. (7) adlı çocuklar yaralandı.

Soruşturma ve görevden alma

Jandarma tarafından gözaltına alınan muhtar Musa Tuğrul ve ağabeyi F.T., ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Yaralı çocuklar tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

İçişleri Bakanlığı, olayla ilgili idari soruşturma başlattı ve soruşturma sonucunda Musa Tuğrul’un görevden alındığı öğrenildi.

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