Burdur’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Burdur’da otomobil sürücüsü trafik levhasına çarpıştı. Kazada 1 kişi öldü 1 kişi de yaralandı.

KAYNAK: İHA
Burdur’da feci kaza: 1 ölü 1 yaralı

Kaza, saat 07.30 sıralarında Burdur’un Tefenni ilçesi Korkuteli kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çavdır’dan Burdur istikametine doğru seyir halinde olan yabancı uyruklu Raid El Hudur(22) idaresindeki 06 DCP 801 plakalı kamyonet Korkuteli kavşağına geldiği esnada direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarında bulunan trafik levhasına çarparak devrildi. Kazada sürücü ve yolcu koltuğunda oturan Ümran Hamduş(35) yaralandı.

aw028512-02.jpg

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında Tefenni Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Ümran Hamduş hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Ümran Hamduş’un cenazesi otopsi yapılmak üzere Tefenni Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken yolda bulunan kamyonet çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Akbelen'de son ağaçlar da kesiliyor
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Solda Osman Gazi'nin türbesini tekmeleyip poz veren Yunan komutan Sofokles. Sağda 'Keşke Yunan kazansaydı' diyen Kadir Mısıroğlu
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Rabia Birse Göğercin kimdir? Kim Milyoner Olmak İster milyonluk soru nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk soru neydi? Kim Milyoner Olmak İster 1 milyonluk sorunun cevabı nedir?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 85 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
MasterChef All Star’da kim elendi? MasterChef’te eleme gecesinde veda eden kim oldu?
Son Haberler
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında Güncel
Alaçatı’da ormana sıçrayan yangın kontrol altında
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi Dünya
Putin Ukrayna'ya F-16 tedarikinin çatışmayı uzatacağını söyledi
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor Teknoloji - Otomotiv
WhatsApp'taki sınırlama kalkıyor. Uygulamalar arası mesajlaşma geliyor
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı Ekonomi
Borsada yatırımcı sayısı rekor kırdı. İşte son sayı
UEFA’nın iki yüzlülüğü tescillendi. Türkiye’de yasaklanmıştı Spor
UEFA’nın iki yüzlülüğü tescillendi. Türkiye’de yasaklanmıştı
Esenyurt’ta sınıflardaki öğrenci sayısı 60’ı aştı. Başka okula gitmek isteyenlerden 30 bin TL istediler Güncel
Esenyurt’ta sınıflardaki öğrenci sayısı 60’ı aştı. Başka okula gitmek isteyenlerden 30 bin TL istediler
800 rakımlı köyde yetişiyor bahçede kilosu 40 TL. Hasadı 20 gün rötar yaptı Güncel
800 rakımlı köyde yetişiyor bahçede kilosu 40 TL. Hasadı 20 gün rötar yaptı