Burdur’da feci kaza: 1 yaralı

Burdur merkez Konak mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde meydana gelen kazayla ilgili alınan bilgilere göre İstasyon Caddesi'nde seyir halinde olan O.O. yönetimindeki otomobil kavşağa geldiği sırada Cengiz Topel Caddesi’nden yola çıkan sürücüsünün adı henüz öğrenilemeyen otomobille çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile ismi öğrenilemeyen otomobil sürücüsü kaldırımda bulunan ağaca çarparak yaralandı.

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Çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri intikal etti. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken kaza sebebiyle kapalı olan yol araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.