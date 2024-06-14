Burdur'da gün içinde çıkan yangınlarda 700 dekar alan ve 1 ev zarar gördü

Merkeze bağlı Yazıköy’de, köy çöplüğünün temizlenmesi amacıyla kasıtlı olarak yakılması sonucu çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüyerek otluk alana sıçradı. Yangının hızla büyümesi üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İtfaiye ekiplerinin uzun süren müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı, ancak yaklaşık 500 dekar otluk alan ve yüzlerce ağaç yanarak kül oldu.

Günalan köyünde Aziz Acar'a ait evin odunluk kısmında çıkan yangın ise odunluk, evin ve ahırın çatısı ile 2 ton odunun yanmasına neden oldu. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde yangın evin içine sıçramadan söndürüldü.

Ayrıca, Kurna köyü ve merkez Aydınlık Evler Mahallesi 13001 Sokak üzerinde çıkan otluk alan yangınlarında yaklaşık 200 dekar alan daha yanarak kül oldu.

Burdur'da meydana gelen bu yangınlar, sıcak hava ve dikkatsizce yakılan ateşlerin orman ve tarım alanları üzerindeki büyük tehlikesini bir kez daha gözler önüne serdi.