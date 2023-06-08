Burdur’da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 13 yaralı

Kaza, saat 18.30 sıralarında Karamanlı-Yeşilova karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Yaşar C. (56) idaresindeki 15 ABT 826 plakalı tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, Karamanlı-Yeşilova yolu Bağlıorman mevkiinde, Fahri Tolga S. (27) yönetimindeki 34 GDY 199 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılardan Yaşar C., Meryem Ş. (57), Ayşe Y. (47), Güldane T. (51), Sariye D. (67), Nevile S. (61), Ayşe Y. (45), Meral K. (50), Gülsüm B. (62) Karamanlı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Diğer yaralılar Fahri Tolga S. (27) Cemile S. (66), Aliye B. (64) ve Fatma T. (42), ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. (İHA)