Burdur’da kaza

Kaynak: İHA
Burdur’da kaza
Burdur’da iki otomobilin çarpıştığı kazada, 2’si çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Burdur merkez Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Meram Caddesi ile 150’inci sokak kesişiminde meydana geldi.

Mehmet Ç. idaresindeki 15 DP 671 plakalı otomobil ile Sabri U. idaresindeki 15 KA 259 plakalı otomobilin çarpıştı.

Kaza sonucu Gülay Ç. (32), Ayşenur Ç. (10), Ayselnur Ç. (6), Fatma U. (38) ve İbrahim Ö. (46) hafif şekilde yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yaralılar, daha sonra ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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