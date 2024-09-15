Burdur’da otomobil dereye uçtu. 1 yaralı

Saat 18.40 sıralarında Mehmet Akif Mahallesi 2504. Sokak'ta meydana gelen olayda, 68 yaşındaki Osman Ü.'nün kontrolündeki 15 EE 774 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası kontrolünü kaybederek su kanalına uçtu. Yaşanan kazada sürücü Osman Ü., araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı sonrası bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinden sonra ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Osman Ü.'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.