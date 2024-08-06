Burdur'da silahlı kavga sonrası yaralanan yaşlı adam olayı anlattı

Olay, dün akşam saat 22.10 sıralarında Sığıryolu Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, S.B. idaresindeki 20 AHN 313 plakalı Tofaş otomobile, arkasından gelen ve plakası henüz belirlenemeyen bir diğer Tofaş aracından pompalı tüfekle ateş açıldı.

Şoför koltuğunda bulunan K.V. (19) tarafından gerçekleştirilen bu saldırı, otomobilin arka camını kırarken, balkonda oturan 68 yaşındaki Mustafa Kök ve 64 yaşındaki eşi Kamran Kök’ün yaralanmasına neden oldu.

Saçmaların yüzlerine isabet etmesiyle yaralanan çift, olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Olay yeri inceleme ekipleri, balkonda ve otomobilde detaylı çalışma yaptı. Saldırgan K.V., yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Mustafa Kök, olay anını şöyle anlattı: “1965 yılından beri burada yaşıyorum. Dün gece eşimle balkonda oturuyorduk, meyve yiyorduk. O sırada iki araba geçti ve hemen ardından silah sesleri geldi. Tüfekten çıkan saçmalar alnımdan vurdu, eşim de yanağından yaralandı. Arkamızdaki dolap saçmalarla doldu. Arabalar kaçtıktan sonra komşularımız yardımımıza koştu. 112’yi aradık ve jandarma ile polis geldiler. Böyle olaylar Burdur’da olmamalı. Huzur içinde yaşamak istiyoruz. Şahıs yakalandı ve biz şikayetçi olduk. Şimdi ameliyata gireceğim.”

K.V., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.