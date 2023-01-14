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Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği

Burdur'da bir ara sokakta bulunan şüpheli çanta, ekipleri alarma geçirdi. Şüpheli çanta, ekiplerce fünye ile patlatıldı, içinden spor malzemeleri çıktı.

Haber Giriş: 14 Ocak 2023 Cumartesi - 00:15
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Burdurda şüpheli çanta paniği. Ekipler harekete geçti

Ekipleri harekete geçiren şüpheli çanta paniği
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Olay, saat 20.35 sularında Burdur merkez Atatürk ve Şentürk Caddesi'nin kesişiminde meydana geldi. Sokak ortasında bulunan spor çantadan şüphelenen polis ekipleri alarm durumuna geçti.

Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, Atatürk Caddesi'ni trafiğe kapattı.

Olay yerine sevk edilen bomba imha ekipleri şüpheli çanta çevresinde ilk kontrolü yaptıktan sonra özel kıyafetlerini giyerek çantanın altına fünyeyi dikkatli bir şekilde yerleştirdi.

ÇANTADAN SPOR MALZEMESİ ÇIKTI

Kontrollü patlama anonsu sonrasında spor çanta fünye ile patlatıldı. Patlamanın ardından çantayı kontrol eden ekipler içinde spor malzemeleri olduğunu belirledi. Tehlikeli bir durumun olmadığı anlaşılınca yol tekrar trafiğe açıldı.

Tüm yaşananları vatandaşlar dikkatli gözlerle takip etti. (İHA)

 

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