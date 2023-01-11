Ayrıldığı kadının aracına bomba düzeneği yerleştirdi. Savunması ‘kumpasa geldim’ oldu

Çorum'da bir süre birlikte yaşayıp ayrıldığı Hatun Demir'in otomobilinin altına bomba düzeneği yerleştirdiği suçlamasıyla tutuklanan Kadir Karadağ ismindeki zanlı ile yardım ettiği iddia edilen Şükrü Gül, 2'inci kez hakim karşısına çıktı.

DHA’nın haberine göre; olay, 7 Ocak 2022’de Ulukavak Mahallesi Sakarya 3'üncü Sokak'ta meydana geldi. Park halindeki otomobilinin altına, iddiaya göre, düzenek yerleştirildiğini fark eden Hatun Demir, polise bildirdi. İhbarla bölgeye trafik, asayiş ve bomba imha ekipleri sevk edildi. İncelemede, otomobile bomba düzeneği yerleştirildiği tespit edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, bölgedekileri uzaklaştırdı. Bomba imha uzmanlarınca bomba düzeneği güvenli alana alınarak, fünye ile patlatıldı. Patlama sırasında 3 araçta hasar oluştu. Bomba düzeneğinin üzerinde pil ve bazı parça ile aparatlar bulundu. Parçalar, incelenmek için polis merkezine götürüldü. Hatun Demir'in de şikayeti ile geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Hatun Demir'in dini nikahla birlikte yaşayıp ayrıldığı, bomba düzeneğini otomobile yerleştirdiği iddia edilen Kadir Karadağ ile yardım ettiği öne sürülen Şükrü Gül gözaltına alınarak tutuklandı. Kadir Karadağ ile Şükrü Gül hakkında 'kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'tehlikeli maddeleri izinsiz olarak bulundurma veya el değiştirme' suçlarından 23'er yıla kadar hapis istemiyle 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

SAVCI MÜTELASINI VERDİ

Tutuklu sanıklar, 2'nci kez hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanıkların yanı sıra taraf avukatları ve Hatun Demir de katıldı. Duruşmada esas hakkında mütalaasını veren savcı, bomba düzeneğine bağlı misinanın kopmasıyla pil bloku ve teması sağlayacak iletkenin de harekete geçmemesi nedeniyle patlamanın yaşanmadığı olayın teşebbüs aşamasında kaldığı ve bu nedenle sanıkların ‘bomba koymak suretiyle kasten öldürme suçuna teşebbüs etmek’ suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Savunma yapan tutuklu sanık Kadir Karadağ ise mütalaaya katılmadığını belirterek, “Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Hatun Demir, bir başka erkekle iletişime geçmiş, ben de onu yakaladım. Buna dair konuşma ve mesaj kayıtlarını sizlere sunacağım. Kumpasa geldim. Beraatimi istiyorum” dedi.

Diğer tutuklu sanık Şükrü Gül ise detaylı savunma için süre talep etti.

Duruşmada şikayetçi olduğunu söyleyen Hatun Demir de savcının sunduğu mütalaaya karşı bir diyeceği olmadığını belirterek, her 2 sanığın da cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.