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İçinde bomba olduğundan şüphelenilen çantayı fırlattı

Beyoğlu'nda Galata Kulesi yakınındaki bir binanın girişinde bulunan ve şüphe üzerine fünye ile patlatılan sırt çantasından cips ve kağıt havlu çıktı.

Haber Giriş: 2 Ocak 2023 Pazartesi - 01:24
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Galata Kulesi yakınlarında bomba şüphesi bulunan çantayı 10 metre ileriye fırlattı

İçinde bomba olduğundan şüphelenilen çantayı fırlattı
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Galata Kulesi yanındaki Büyük Hendek Caddesi’nde bir binanın merdiveninde sırt çantası olduğunu görenler, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Ekipler bölgeyi boşaltarak emniyet şeridi çekerken, akli dengesinin yerinde olmadığı düşünülen bir kişi, güvenlik şeridini geçerek çantanın yanına gitti.

ÇANTAYI 10 METRE İLERİYLE FIRLATTI

“Ben bunu açarım, sıkıntı yok” diyen kişi, polis ekiplerinin engellemelerine rağmen çantayı alarak yaklaşık 10 metre ileriye fırlattı.

Bu sırada, civarda bulunan işletmelerin cadde üzerindeki masalarında oturan yurttaşlar, bomba paniğiyle kaçmaya başladı. Polis ekipleri, yurttaşlara sakin olmaları çağrısında bulundu.

Çantayı fırlatan kişi polis tarafından uzaklaştırılırken, bomba imha ekipleri tarafından fünyeyle patlatılan çantadan cips ve kağıt havlu çıktı.

Kontrollü patlatmanın ardından caddedeki yurttaşlar, polis ekiplerini alkışladı. (AA)

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