Burdur’da traktör ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Burdur’un Tefenni ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan Fevzi D. yönetimindeki plakasız traktör ile Jankat T. kontrolündeki 34 FNP 245 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak devirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yaralı, daha sonra ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.