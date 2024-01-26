Burdur’da traktör ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Kaynak: İHA
Burdur’da traktör ile otomobil çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
Burdur’un Tefenni ilçesinde traktör ile Ford marka ticari aracın çarpıştı. Kaza sonucu 1 kişi yaralandı.

Burdur’un Tefenni ilçesi Alparslan Türkeş Caddesi üzerinde meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre, cadde üzerinde aynı yönde seyir halinde olan Fevzi D. yönetimindeki plakasız traktör ile Jankat T. kontrolündeki 34 FNP 245 plakalı Ford marka hafif ticari araç çarpıştı. Çarpışma sonucu refüje çıkan otomobil, aydınlatma direğine çarparak devirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yaralı, daha sonra ambulansla Tefenni Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Araçlar ise çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.

aw128667-01.jpg

aw128667-02.jpg

aw128667-03.jpg

aw128667-04.jpg

aw128667-05.jpg

Son Haberler
Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti Gündem
Son dakika... Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi CHP'den istifa etti
Ahmet Çakar'dan olay yaratan Galatasaray maçı açıklaması. Tepkiler çığ gibi büyüdü Spor
Ahmet Çakar'dan olay yaratan Galatasaray maçı açıklaması. Tepkiler çığ gibi büyüdü
Türkçe bilmiyorum diyen kiracıya mahkemeden flaş karar Gündem
Türkçe bilmiyorum diyen kiracıya mahkemeden flaş karar
2024'de 8 rakamının sırrı Astroloji
2024'de 8 rakamının sırrı
Ölümcül hastalıkla ilgili önemli gelişme. Artık günlerce beklemeyeceksiniz Sağlık
Ölümcül hastalıkla ilgili önemli gelişme. Artık günlerce beklemeyeceksiniz
Bakan Işıkhan duyurdu. Emekliye ek zammın yatacağı tarih belli oldu Gündem
Bakan Işıkhan duyurdu. Emekliye ek zammın yatacağı tarih belli oldu
Altay Bayındır'a müjde. Manchester United'da bir ilki başaracak Spor
Altay Bayındır'a müjde. Manchester United'da bir ilki başaracak