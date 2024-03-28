Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Kaynak: DHA
Burdur’da yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Burdur’da yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan yaşlı adam, komşuları tarafından evinde ölü bulundu.

Burdur merkeze bağlı İlyas Köyü’nde meydana gelen olayda, köyde yalnız yaşayan Süleyman Sonaç’tan (80) isimli vatandaştan bir süredir haber alamayan komşuları evine giderek kontrol etti. Kapıyı çalmalarına rağmen açan olmayınca pencereden evin içine doğru bakan komşular Süleyman Sonaç’ı yerde yatar vaziyette görünce olay yerine sağlık ekiplerini çağırdı.

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EVİNDE ÖLÜ BULUNDU

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri evin kapısını açtı. İçeri giren sağlık ekiplerinin yaptığı ilk kontrollerde yaşlı adamın hayatını kaybettiği tespit edildi. Jandarma olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısının yaptığı çalışmaların ardından Süleyman Sonaç’ın cenazesi Burdur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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