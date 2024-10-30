Burdur'da yangında ölen taş ustasının cenazesi, kardeşleri tarafından alındı

Alevleri gören köylüler, yardım için hemen harekete geçerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak, köylüler evin tamamını saran alevlere müdahale edemedi. Olay yerine ulaşan Dirmil Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını söndürdü. Ekipler, girdikleri evde tanınmaz halde bir ceset buldu. Mehmet Çelik’e ait olduğu tahmin edilen ceset, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

DNA testinin sonuçlanmasının ardından ölen kişinin Mehmet Çelik olduğu kesinleşti. Durumun bildirilmesiyle Çelik’in kardeşleri Tahsin ve Veli Çelik ile yakınları, Adli Tıp Kurumu morguna geldi. İşlemlerin tamamlanmasının ardından Mehmet Çelik’in cenazesi, toprağa verilmek üzere kardeşleri tarafından alınarak Kızılyaka köyüne götürüldü. Tahsin Çelik, “Ağabeyim yalnız yaşıyordu. Gece saatlerinde bir anda yangın çıkıyor. Köylüler yardıma gidiyor ama alevler tüm evi sardığı için kurtaramıyorlar” dedi.

Çelik’in yurt dışında yaşayan ve ağabeyinin ölüm haberini alarak gelen Veli Çelik de “Gece saatlerinde köyden bize ‘Ağabeyinin evi yanıyor’ diye haber geldi. İtfaiyeye haber vermişler ancak alevler tüm evi sardığı için kurtaramamışlar. Ağabeyim de orada yanarak hayatını kaybediyor. Ağabeyim sigara içerdi, ondan kaynaklanmış olabilir. Evdeki sobasında odunların yanmadan olduğu gibi kaldığı söylendi” diye konuştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi. Polis ekipleri, yangının nedenini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı. İlk bulgulara göre, yangının sigara kaynaklı olabileceği düşünülüyor.