Burdur'daki yangını söndürme çalışmaları 6. gününde

Burdur'da Karanlıkdere Kanyonu'nda çıkan yangını söndürme çalışmaları 6’ıncı gününde devam ediyor. Vali Türker Öksüz, bölgeye gelerek çalışmaları yerinde takip etti.

KAYNAK: İHA
Burdur'daki yangını söndürme çalışmaları 6. gününde


Karanlıkdere Kanyonu'nda sarp ve kayalık alanda çıkan yangının kontrol altına alınması için çalışmalar sürüyor.

Bölgeye gelerek söndürme çalışmalarını yerinde takip eden Burdur Valisi Türker Öksüz, 4 uçak, 15 helikopter, 26 arazöz ve su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 10 yer ekibi olmak üzere toplam 350 personel tarafından yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Vali Öksüz'e incelemeleri sırasında İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Mustafa Güder, Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürü Mahmut Temel, Orman Bölge ve İşletme Müdürlüğü yöneticileri eşlik etti.

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