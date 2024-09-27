Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem. 27 Eylül 2024

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Burdur’un Yeşilova ilçesinde saat 09.33 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Doğanbaba mevkiindeki depremin 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 27, 2024
DOGANBABA-YESILOVA (BURDUR) https://t.co/APf7LbmmV4
27.09.2024, 09:33:29 TSİ
Büyüklük: 3.3
Derinlik: 10.8 km#Kandilli
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