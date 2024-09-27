Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem. 27 Eylül 2024

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Burdur'un Yeşilova ilçesinde deprem. 27 Eylül 2024

Burdur'un Yeşilova ilçesinde 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya adresinden yapılan açıklamaya göre, Burdur’un Yeşilova ilçesinde saat 09.33 sıralarında 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Doğanbaba mevkiindeki depremin 10.8 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

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