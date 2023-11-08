Bursa Devlet Tiyatrosu perdelerini çocuklar için açıyor

Okulların ara tatile girmesiyle birlikte, gelecek hafta Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu'nda çocuk oyunları sahnelenecek.

Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu çocuk oyunlarıyla küçük izleyicilere ara tatilde keyifli anlar yaşatmanın yanı sıra kültürel ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

OYUNLAR AÇIKLANDI

Bu kapsamda Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 14-16 Kasım'da saat 14.00'te "Tıngır Mıngır Ülke", 17 Kasım saat 19.00'da, 18 Kasım saat 14.00 ve 19.00'da ise "Küçük Prenses" adlı çocuk oyunları sahneye konulacak.