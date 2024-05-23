Bursa Gürsu'da şiddetli yağış sonrası dereler taştı: Evler su altında

Ekipler, suyun tahliyesi için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Gürsu ve Kestel'de yağışlar sonucu yollar dereye döndü. Gürsu'nun İpekyolu Mahallesi'nde bulunan 6 toplu konut bloğunun zemin katları ve bir kapıcı dairesi su altında kaldı. Bölgeye BUSKİ, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, su dolan zemin katlarını boşaltmak için çalışma başlattı. Çamurla kaplanan bazı yollar, kepçenin müdahalesiyle ulaşıma açıldı.

Gürsu Kaymakamı Naif Yavuz ve Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, su dolan evleri inceledi. Ekiplerin su tahliyesi için çalışmaları devam ediyor.

İncelemelerde bulunan Kaymakam Naif Yavuz, "İpekyolu Mahallesi'nde bulunan 6 bloğun bodrum katları su altında kaldı. Tüm ekiplerimizle buradayız. Herhangi bir can kaybı yaşanmadı, devletimiz vatandaşlarımızın yanında olacak" dedi.

Belediye Başkanı Işık ise, "Hasar tespiti için çalışmalarımızı hızlı bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın normal yaşamlarına dönmesi için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.