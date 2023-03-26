Bursa Nilüfer’de icradan satılık tarla

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Bursa İl, Nilüfer İlçe, 101 Ada, 216 Parsel, Taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, İnegazi Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 101 ada, 216 parselde 2.952,91 m² miktarlı ve niteliği "KERPİÇ EV VE MÜŞTEMİLATLARI" vasıflı parseldir. Parsel mahalle merkezinde bulunmakta olup parsel içerisinde iki adet yığma yapı bulunmakta olup yapılardan biri tamamen yıkılmış durumda diğer yapı ise duvarlarının bir kısmı yıkılmış ve kullanılamaz durumda olup ekonomik değerleri bulunmamaktadır. Parselin yapılar dışında kalan kısımları bahçe alanı olarak bırakılmış olup uzun süreli kullanılmamadan kaynaklı bakımsız durumdadır. Parselin batı ve güney cephesinde parke kaplı imar yolu bulunmakta olup parsel topoğrafik yapısı itibari ile güneyden kuzeye eğimli arazi yapısına sahip ve parsel içerisinde ekim dikim yapılmadığı gözlenmiştir.

Detaylı bilgi için tıklayınız.