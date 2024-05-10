Bursa Ulu Cami'nin 25 senelik baş imamı emekli oldu

65 yaşındaki Karanfil, meslek hayatına 43 yıl önce İznik'te Kur'an kursu öğretmeni olarak başlamış ve çeyrek asırdır Ulu Cami'de baş imam olarak hizmet verdi.

Görevinin son cuma namazını idare eden Karanfil, hutbe sonrası cemaatinden helallik talep etti.

Emeklilik kararını açıklayan Karanfil, "Mihrapta Süleyman Çelebi Hazretleri'nden bu yana binlerce hocamız görev aldı. Allah'a şükürler olsun ki, bana da 25 yıl boyunca bu kutsal görevi ifa etme şerefi verildi. Bugün son cuma namazımızı kıldırdık ve cemaatimizden helallik aldık. Artık emekli olarak bu görevden ayrılıyorum. Cemaatimiz de haklarını helal etti" ifadelerini kullandı.