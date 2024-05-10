Bursa Ulu Cami'nin 25 senelik baş imamı emekli oldu

Kaynak: İHA
Bursa Ulu Cami'nin 25 senelik baş imamı emekli oldu
Bursa'nın manevi simgelerinden Ulu Cami'nin uzun yıllardır baş imamlığını üstlenen Tahsin Karanfil, 25 yılın ardından emekliliğe adım attı.

65 yaşındaki Karanfil, meslek hayatına 43 yıl önce İznik'te Kur'an kursu öğretmeni olarak başlamış ve çeyrek asırdır Ulu Cami'de baş imam olarak hizmet verdi.

Görevinin son cuma namazını idare eden Karanfil, hutbe sonrası cemaatinden helallik talep etti.

Emeklilik kararını açıklayan Karanfil, "Mihrapta Süleyman Çelebi Hazretleri'nden bu yana binlerce hocamız görev aldı. Allah'a şükürler olsun ki, bana da 25 yıl boyunca bu kutsal görevi ifa etme şerefi verildi. Bugün son cuma namazımızı kıldırdık ve cemaatimizden helallik aldık. Artık emekli olarak bu görevden ayrılıyorum. Cemaatimiz de haklarını helal etti" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Bursa'da iş hanında yangın
Bursa'da iş hanında yangın
Bursa'da cip ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Bursa'da cip ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı
Son Haberler
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı Gündem
Selçuk Tepeli’nin ‘sığır’ ifadesine RTÜK inceleme başlattı
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki Sağlık
Yumurta akı, mısır unu ve toz şekeri karıştırıp cildinize sürünce.... Kimsenin bilmediği etki
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını Yerel Haberler
Nemrut Krater Gölü'ne ziyaretçi akını
Fed üyesinden faiz mesajı Ekonomi
Fed üyesinden faiz mesajı
Fenerbahçe yıkıldı Spor
Fenerbahçe yıkıldı
Neuralink’in beyin çipinde beklenmedik sorun. Elon Musk büyük umutlarla duyurmuştu Dünya
Neuralink’in beyin çipinde beklenmedik sorun. Elon Musk büyük umutlarla duyurmuştu
Aktivistler Tesla fabrikasını bastı Dünya
Aktivistler Tesla fabrikasını bastı