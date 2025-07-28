Bursa Valiliği'nden yangın soruşturması! Şüpheli o örgüt ile bağlantılıymış

Bursa'da felakete dönüşen orman yangınlarına yönelik soruşturma devam ediyor. Yaşanan olay ile ilgili bir şüpheli yakalandı.

FETÖ İLE BAĞLANTISI ORTAYA ÇIKTI

Şüphelinin FETÖ'ye üye olduğu gerekçe gösterilerek Hava Kuvvetleri'nden 2021'de ihraç edildiği ortaya çıktı. Polisin operasyonuyla yakalanan ve aracında benzin bidonları ele geçirilen şahsın psikiyatri hastası da olduğu belirlendi.

Soruşturma sürecine ilişkin açıklama yapan Bursa Valiliği açıklama yaparak "İlimizde meydana gelen orman yangınlarına ilişkin alınan ihbarlar doğrultusunda Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından derhal soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma çerçevesinde, geçmişte FETÖ ile bağlantısı nedeniyle hakkında işlem yapılmış bir şahıs gözaltına alınmıştır" ifadelerini kullandı.

YAŞANAN SÜREÇ

Orhaneli ilçesi Harmancık yolu Meyran mevkisinde dün çıkan ve kısmen kontrol atına alındıktan sonra yeniden alevlenen orman yangınının hangi sebepten çıktığı ile ilgili araştırmalar devam ederken vatandaşlar tarafından ormanda görülen ve sürücüsü olduğu 03 HK plakalı kamyonetin kasasında benzin bidonu bulunan U.A., şikayet üzerine Kışmanlar köyünde yangın çıkardığı iddiasıyla Harmancık İlçe Emniyet Müdürlüğünce bir apart önünde yakalanarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirildi.

Şahıs hakkında yapılan araştırmada 2015'te Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu'ndan mezun olduğu, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda astsubay olarak görev yaparken 2019'da FETÖ'ye üye olmaktan Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından hakkında işlem yapıldığı, işlem sonrası adli kontrol kararı ile serbest bırakıldığı, yargılama sonucu 5 yıl hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı aldığı, 2021'de 375 sayılı KHK ile ihraç olduğu ortaya çıktı.

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