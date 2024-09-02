Bursa'da 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Bursa'da 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşanan bıçaklı kavgada 12 kez bıçaklanan bir genç hayatını kaybetti.

Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Efe G. ile 23 yaşındaki Suriye uyruklu Hani Kasım arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşerek büyüdü.

aw278910-01.jpg

Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan genç bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elindeki bıçağı y ere atıp kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

aw278910-03.jpg

aw278910-04.jpg

aw278910-05.jpg

Son Haberler
Aksaray'da sağanak sonrası dereler taştı. O anlar kamerada
Aksaray'da sağanak sonrası dereler taştı. O anlar kamerada
Bougainville Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem
Bougainville Adası'nda 6,4 büyüklüğünde deprem
Almanya'da Adolf Hitler sonrası bir ilk: Faşist parti eyalet seçimini kazandı
Almanya'da Adolf Hitler sonrası bir ilk: Faşist parti eyalet seçimini kazandı
Bursa'da 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Bursa'da 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti
Ordu'da halktan madene tepki: Sondaj çalışmaları geçici olarak durduruldu
Ordu'da halktan madene tepki: Sondaj çalışmaları geçici olarak durduruldu