Bursa'da 12 yerinden bıçaklanan genç hayatını kaybetti

Sinanbey Mahallesi Arap Cami Sokak'ta meydana gelen olayda, 16 yaşındaki Efe G. ile 23 yaşındaki Suriye uyruklu Hani Kasım arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüşerek büyüdü.

Efe G. elindeki bıçakla, Hani Kasım'ı defalarca bıçaklayarak yaraladı. Ağır yaralanan genç bölgeye sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunun 12 yerinden bıçakla ağır yaralanan genç yapılan doktorların yaptığı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Elindeki bıçağı y ere atıp kaçan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.