Bursa'da 13 yıldır kullandığı motosiklet çalındı. Yenisini aldığına pişman oldu

Bursa’da yaşayan Mehmet Dilsiz 13 yıldır kullandığı motosikletinin çalındığını fark etti. Olayı polis ekiplerine bildiren Dilsiz, bayiye giderek yeni bir motosiklet aldı. Satın aldığı günün akşamı yeni aldığı motosiklet de çalındı.

Bursa'da 13 yıldır kullandığı motosiklet çalındı. Yenisini aldığına pişman oldu

İHA

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi Millet Caddesi Akgün Sitesi'nde meydana geldi. İşinden evine motosikletiyle gelen Mehmet Dilsiz, motosikletini oturduğu sitenin bahçesine park etti. Sabah işe gitmek için motosikletini bıraktığı yere giden talihsiz adam motosikletinin yerinde olmadığını fark etti. Durumu bildirmek için en yakın karakola giderek olayı polis ekiplerine aktardıktan sonra ifade vererek evine döndü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Yaşadığı olayın üzerinden 2 hafta sonra yeni bir motosiklet almaya karar veren Dilsiz, gittiği motosiklet bayisinden 25 bin Türk Lirasına taksitle yeni bir motosiklet aldı. Bayiden çıkıp aldığı motosikletle iş yerine gitmesinin ardından akşam eve gelen Dilsiz, motosikletini sitenin sığınağına bıraktı. Ertesi sabah işe giderken eşinin “Ben balkona çıkayım, motosikletin rengini merak ettim, görmüş olurum” demesi üzerine motosikletinin yanına indiğinde yerinde olmadığını fark etti. İkinci kez motosikletinin çalındığını fark eden talihsiz adam, olayın şokunu atlatmasının ardından tekrar karakola gitti.

“YOL ARKADAŞIMDI”

İş yerine gidip gelmek için kullandığı 13 yıllık emektar motosikletinin çalınmasının ardından olayı anlatırken ‘yol arkadaşımdı' diyen Mehmet Dilsiz, “2 hafta önce motosikletimi çaldılar. 13 yıllık motosikletimdi, yol arkadaşımdı. Akşam bıraktım, sabah geldiğimde motosikletim yoktu. Kameraları izledik, karakola gidip şikayette bulunduk. Henüz bir şey çıkmadı” şeklinde konuştu.

“ÇOCUKLARIM VE EŞİM MERAK EDİYORDU, GÖREMEDEN ÇALDILAR”

Yeni aldığı motosikletini çocuklarının ve eşinin göremeden çalındığını belirten Dilsiz, “Dün yeni motosikletimi saat 13:30'da teslim aldım. Dükkanıma gittim, akşam işim bitince eve geldim. Çocuğumu çağırdım ve onunla beraber sitenin sığınağına götürdük. Sabah işe gitmek için sığınağa girdiğimde motosikletimin yerinde olmadığını fark ettim. Motosikletimi çocuklarım ve eşim merak ediyordu, rengi nasıl diye. Göremeden çaldılar” dedi.

İLK MOTOSİKLETİ ÇALINDIĞI İÇİN İNDİRİM YAPMIŞLAR

Yeni motosiklet almak için bayiye gittiğinde başına gelen talihsiz olayı yetkililere anlattıktan sonra yeni aldığı motosiklete indirim yapıldığını söyledi. Dilsiz yaptığı açıklamada, “Motosikleti dün 25 bin Türk Lirasına aldım. İlk olayımı bayideki yetkililere anlattım, onlar da bana indirim yaparak 25 bin Türk Lirasına bana sattılar” ifadelerini kullandı.

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