Bursa’da 15 yıldır köftecilik yapan Türk esnaf Suriyelilerin saldırısına uğradı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla duyurdu.

Mahalleyi terk etme kararı alan esnafın videosunu Zafer Partisi Genel başkanı Ümit Özdağ sosyal medya hesabından paylaştı.

Paylaşımında, Çarşamba semtindeki tost ve köfte dükkanı olan esnafın durumunu anlatan Özdağ, Suriyelilerin saldırısına uğradığına dikkat çekmişti. Ayrıca, sadece saldıran Suriyelilerin suçlu olmadığını, duyarsız kalan herkesin de suçlu olduğunu ifade etti.

Özdağ paylaşımında “Bursa’nın Suriyelilerin yaşadığı Çarşamba semtinde tost ve köfte dükkanı olan esnafın durumu. Yazık değil mi bu insanımıza!? Geçmiş olsun kardeşim. Ancak sadece saldıran Suriyeli suçlu değil. Duyarsız kalan herkes suçlu.” ifadelerini kullandı.

“TÜRKÇE TABELA VE TÜRK ESNAF KALMAMIŞTIR”

Ümit Özdağ paylaşımın altına gelen bir mesajı ekledi.

Mesajda Bursa'nın Çarşamba semtinin işgal edildiği, Türkçe tabelaların ve Türk esnafının kalmadığı belirtildi. Ayrıca, bölgede güvenlik sorunları olduğu ve Türk ailelerin sayısının azaldığı ifade edildi. Mesajda, Bursa'nın 300-400 bin civarında kaçak göçmen istilasına uğradığına dikkat çekildi.

Özdağ’a gelen mesajda şu ifadeler yer aldı “Hocam Bursa'dan selamlar ve saygılarımı iletiyorum. Çarşamba semti ile ilgili yaptığınız paylaşım dolayısıyla yazıyorum. Doğma büyüme Bursalı olarak Çarşamba semtimiz işgal edilmiştir. Bursamızın en merkezi konumu olan bu bölgede bir tek Türkçe tabela ve Türk esnaf kalmamıştır. Semtte yaşayan Türk aile sayısı bir elin parmağını geçmiyor. Bölgede güvenlik sorunları var, akşamları sokaklarından geçemiyoruz. 300-400 bin civarında kaçak istilasına uğrayan Bursa'mızı ve Çarşamba'yı gündeme getirdiğiniz için teşekkür ederim. Siyasi mücadelemize yılmadan devam ediyoruz. İnanıyoruz, başaracağız. Allah yardımcımız olsun. Saygılarımla...”

“SURİYELİ BEDEVİ TERÖRİSTLER”

Öte yandan Özdağ’ın paylaştığı videoda ise, 15 yıldır semtte köftecilik yapan esnafın dükkanının Suriyeli teröristler tarafından saldırıya uğradığı belirtildi. Bu saldırı sonucunda esnafın semti terk etmeyi düşündüğü ifade edildi. Videoyu gönderdiği Zafer Partisi teşkilatlarına hitaben, Türk vatandaşlarının da benzer saldırıların gelebileceğini düşünmeleri gerektiği vurgulandı.

Videoda şu sözlere yer verildi “15 Yıldır mahallemizde köftecilik yapan Ahmet abimizin dükkânı dün akşam Suriyeli Bedevi teröristler tarafından saldırıya uğradı. Bugün Ahmet Abimiz mahalleyi terk etmeyi düşünüyor. Buradan Zafer Partisi teşkilatlarına bu videoyu gönderiyorum. Buradaki Türk vatandaşları da artık başına bu saldırının geleceğini umarım düşünür ve anlarlar. Kendi ülkemizde saldırıya uğruyoruz. Esnaflar tehdit ediliyor, daha ötesi berisi yok.”