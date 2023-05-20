34 binden fazla yabancı AKP’ye oy verdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş açıkladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kentte 34 binden fazla yabancının AKP'ye oy verdiğini belirterek, en çok Suriyelilerin oy verdiğini söyledi. Savaş, "Türk kimliğini bu kadar ucuzlatmak doğru değil" dedi.

34 binden fazla yabancı AKP’ye oy verdi. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Savaş açıkladı

Hatay Büyükşehir Belediyesi Başkanı Lütfü Savaş, kentte 34 binin üzerinde yabancını AKP’ye oy verdiğini söyledi. Savaş, “Hiçbir vekilimizi tanımayan kişiler Türkiye'deki seçimler için oy kullanıyor” şeklinde konuştu.

Savaş, Sözcü’den Can Çapar’a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Toplam 34 binin üzerinde olduğunu biliyoruz. 24 binin üzerinde Suriyeli var. Diğerleriyle birlikte 34 bin… Düşünün 60-70 binde bir milletvekili seçiyorsunuz.

Hiçbir vekilimizi tanımayan kişiler Türkiye'deki seçimler için oy kullanıyor. Bunu hiçbir ülkede göremezsiniz. Çok üzücü bir tablo. Farklı kaynaklar daha farklı sonuçlar da veriyor. Yani daha fazla insan oy kullandı diyor…

34 binin üzerindekilerin hepsi hemen hemen iktidar partisine oy verdi. Genel merkezimizin YSK'dan aldıkları sonuçları sınır illerinin seçmen listelerine iyi bakması lazım.

“TÜRK KİMLİĞİNİ BU KADAR UCUZLATMAK DOĞRU DEĞİL”

Çünkü yazılan isimlerin bazıları Türk ismi olabilir. Anne baba isimlerine, doğum yerlerine bakmak lazım. Karmaşıklık artacak. İki ülke insanı arasında birbirini istemeyecek bir tavır doğuracak.

Bu da komşuluk ilişkilerine yakışmayacak bir sonuç doğuracak. Türk kimliğini bu kadar ucuzlatmak doğru değil.

Biz neden 12 yıldır Suriyelilerle farklı yere bakıyoruz? En çok zararı Türkiye ve Suriye gördü.

Bu kavganın bitmesi lazım. Bu kavga bizim kavgamız değil. Sınırlarda da farklı unsurlar yaşamasın. Hiçbirimizin tasvip etmediği gruplar her an her şeyi yapabilecek durumda.”

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